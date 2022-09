Bolsonarista assassina eleitor de Lula a facadas após discussão política no interior de MT

Apoie o 247

247 - Uma discussão entre um eleitor do ex-presidente Lula (PT) e um bolsonarista acabou em morte no município de Confresa (a 1.135 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso).

Benedito Cardoso dos Santos, 42, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (8) pelo colega de trabalho, Rafael Silva de Oliveira, 24, que confessou o crime à polícia, informa o site hnt notícias .

Segundo informações do boletim de ocorrência, a dupla teria dado início a uma discussão política entre a noite da última quarta-feira e a madrugada de quinta. Os dois chegaram a se agredir fisicamente até que o suspeito "saiu de si" e matou o colega a facadas, conforme ele próprio relatou. Depois, ainda tentou decapitar a vítima.

Ao confessar o crime, Rafael confirmou que agiu motivado pelas discordâncias ideológicas entre ele e seu colega. Segundo o site Olhar Alerta , a motivação do homicídio foi “ódio político”.

Em seu depoimento, Rafael informou à equipe de Polícia Civil que a motivação do crime seria por uma desavença política. Benedito seria a favor da eleição do ex-presidente Lula e, Rafael, seria eleitor do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.

O crime ocorreu em uma chácara da Agrovila Lumiar, zona rural de Confresa.

