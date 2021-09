Bolsonarista Luciano Hang vê 'saldo positivo' do 7 de setembro e elogia atuação de Temer para conter a crise

"As pessoas precisam baixar as armas, pensar o país e esperar as eleições de 2022", diz o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da Havan, que em entrevista à Folha mostrou que uma de suas principais preocupações após o 7/9 era a greve dos caminhoneiros edit

247 - O dono da Havan, o bolsonarista Luciano Hang, afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que não viu como um recuo a nota publicada por Jair Bolsonaro para tentar apaziguar a crise institucional com o Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, o saldo das manifestações bolsonaristas de 7 de setembro foi “positivo”.

Segundo Hang, a conciliação de Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, foi um gesto de humildade que deve ser interpretado como um movimento de boa vontade para apaziguar o país.

Fazendo referência à nota de Bolsonaro, escrita pelo ex-presidente golpista Michel Temer, Hang declarou que “no calor da partida, todo mundo faz o seu melhor. Às vezes, até briga em campo. Dá pontapé e tal. Acabou o jogo, se abraça. É por aí".

O empresário ainda elogiou a atuação de Temer para conter a crise que se aprofundou com o movimento dos caminhoneiros e tentou acalmar uma parte da base bolsonarista que se sentiu traída pelo governo federal.

"As pessoas precisam baixar as armas, pensar o país e esperar as eleições de 2022", diz.

“No dia 8, eu publiquei na minha rede social que os Poderes precisam levantar a bandeira branca. Coloquei um post de uma bandeira branca com paz, harmonia, emprego e felicidade. É isso que o povo quer”, afirmou Hang.

“Nós temos que dar três passos para trás, todo mundo. Estou falando: eu Luciano, a Folha de S.Paulo, o Estadão, a Globo, o presidente, todos os Poderes. Precisamos dar três passos para trás, acabou a guerra, um armistício, pensar no povo, naquele povo que precisa de emprego, que necessita sobreviver”, destacou.

“Vamos esperar as eleições de 2022. Chega de distensão. Chega de esticar o elástico. Deu. Eu vejo como positiva a semana. Depois do dia 7, os Poderes apaziguados”, continuou o empresário.

“É hora de as pessoas pensarem o país. Em todas as vertentes de opiniões existe o radical de um lado e o radical do outro. Cada vez que você tece uma opinião, até as minhas, às vezes, as pessoas não entendem do outro lado. Mas neste momento, as pessoas com serenidade, não importa se defende o presidente ou se é da oposição, precisam pensar no país. Estamos saindo de uma pandemia, com um desemprego do formal e do informal. Quando eu pregava que tínhamos que tratar a doença e não parar a economia, eu dizia bem isso”, disse.

Para Hang, o fundamental, depois do dia 7 de setembro, era impedir que uma greve de caminhoneiros paralisasse o país.

“Chegamos perto de uma greve de caminhoneiros. Aquele clima gerado no dia 7 poderia ter provocado isso. Não é risco demais ao país? No dia 7, os caminhoneiros e o agronegócio foram juntos nas manifestações por mudanças, democracia, liberdade, legalidade. Acabadas as manifestações, eu me posicionei contra uma paralisação que iria impactar uma economia já debilitada pela pandemia. Eu acho que foi muito importante a participação dos caminhoneiros e do agronegócio, como de toda sociedade, para a manifestação pacífica. Depois, no dia 8, vamos para a frente”, afirmou.

“Toda a movimentação de quinta, com a carta e todo mundo envolvido, foi para pacificar os Poderes, e o Brasil poder andar para a frente, inclusive melhorar a vida dos próprios caminhoneiros. Quando a economia continua firme, crescendo, tem mais serviço para eles e redução do diesel. Até porque a tensão aumenta o preço do dólar e do combustível. O cara bom é o que enxerga longe e perto. Tem que pensar a longo prazo, que é investir no país, sairmos da crise e esperarmos 2022”, concluiu.

