Bolsonaristas da Receita ganham cargos de presente no exterior no penúltimo dia do governo

Agenda do Poder - No penúltimo dia do governo Jair Bolsonaro, os principais dirigentes da Receita Federal garantiram cargos bem remunerados no exterior. A notícia é do Globo on-line.

O trem da alegria saiu em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira (30). Na ausência de Bolsonaro e Paulo Guedes, as nomeações foram assinadas pelos vices Hamilton Mourão e Marcelo Guaranys.

O secretário especial da Receita, Júlio Cesar Vieira Gomes, foi agraciado com o posto de adido tributário e aduaneiro na embaixada do Brasil em Paris.

O secretário adjunto, Sandro de Vargas Serpa, exercerá o mesmo cargo em Bruxelas, sede da União Europeia.

O subsecretário geral da Receita, José de Assis Ferraz Neto, foi presenteado com o cargo de adido em Abu Dhabi. O chefe da assessoria de comunicação, Daniel Tavares Vale Alencar, será auxiliar de adido em Buenos Aires.

Todas as nomeações valerão por dois anos – ou seja, atravessarão a primeira metade do novo governo Lula.

A operação para mandar a cúpula da Receita para o exterior teve as digitais de Bolsonaro. Na semana do Natal, ele editou um decreto para ampliar os postos e as remunerações dos contemplados.

Pelo texto, os adidos terão salário equiparado ao de embaixador. E seus auxiliares receberão o mesmo que os segundos secretários do Itamaraty.

