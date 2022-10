Bolsonaristas espalham fake news a partir de falso atentado contra Tarcísio

Apoie o 247

247 - Apoiadores de Jair Bolsonaro estão espalhando nas redes versões falsas sobre a interrupção da agenda do candidato a governador Tarcísio de Freitas após incidente com tiros nesta segunda-feira (17) em Paraisópolis, São Paulo.

O suposto atentado já foi desmentido por fontes da Polícia Militar de SP, que disseram ao UOL que os tiros que interromperam o evento do qual Tarcísio participava ocorreram "no interior da favela (na região de Paraisópolis), sem que houvesse disparos na direção do local onde estava o candidato".

Apesar da PM ter negado que Tarcísio tenha sido alvo de um atentado, bolsonaristas estão associando o episódio a um suposto plano do PCC e associando o crime ao PT. Confira:

Vc pode votar como quer o PCC e o CV. Ou vc pode votar como vota a imensa maioria dos policiais… #22 pic.twitter.com/0bgcwvRAIL — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) October 17, 2022

O tráfico, o PCC não querem que Tarcísio de Freitas seja o governador, assim como também não querem Bolsonaro reeleito Presidente do Brasil.

O crime organizado e o PCC querem Haddad governador e Lula presidente. Os bandidos querem que o PT vença as eleições. Por que einh? 🤔 pic.twitter.com/qYaMD2oJEE October 17, 2022

O PCC acaba de eleger @jairbolsonaro e @tarcisiogdf com esse atentado. — Luciano Appel 2️⃣2️⃣🇧🇷🇮🇹 (@AppelLuciano) October 17, 2022





Em vídeo que circulava nas redes sociais desde o dia 15 de outubro, o general bolsonarista Augusto Heleno já 'previa' a realização de um suposto atentado contra o ex-ministro Tarcísio de Freitas . No vídeo que circulava há dias nas redes sociais, Heleno mencionava que Tarcísio está deixando de ir aos debates não por temer queimar ainda mais a própria imagem diante de Fernando Haddad (PT), mas sim por uma "ameaça de um atentado terrorista onde tem uma organização criminosa envolvida".

Fontes da polícia desmentem "atentado" contra Tarcísio

A Polícia Militar de São Paulo negou que o candidato ao governo do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) tenha sido alvo de um atentado nesta segunda-feira (17) durante um evento de campanha em Paraisópolis, favela da Zona Sul da capital paulista.

Fontes ligadas à polícia disseram ao UOL que os tiros que interromperam o evento do qual Tarcísio participava ocorreram "no interior da favela, sem que houvesse disparos na direção do local onde estava o candidato". A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não se posicionou.

Pelas redes, bolsonaristas dizem que Tarcísio foi atacado durante um ato de campanha. O próprio candidato alimentou a versão em postagem no Twitter logo após o ocorrido. "Durante visita ao 1º Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos".

