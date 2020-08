Bolsonaristas fazem campanha contra o "revolucionário" George Soros

Na campanha 'antiglobalismo', apoiadores de Bolsonaro apontam que o bilionário é o grande financiador da esquerda no mundo edit

247 - Bolsonarista subiram nesta quarta-feira (12) a tag #StopSoros para os termos mais comentados do Brasil no Twitter, em referência ao bilionário George Soros, acusado nas redes de ser o grande financiador da esquerda no mundo.

A campanha dos bolsonaristas no Twitter vai no sentido de ser 'antiglobalista' e contra a esquerda. "O principal financiador de toda essa depravação e inversão de valores que vem se expandindo pelo mundo precisa ser parado", escreveu um dos perfis que compartilhou a tag.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.