Bolsonaristas golpistas em frente a quartéis recomendam substituição da camisa verde e amarela: “não somos torcedores!”

247 - A orientação que circula em grupos de bolsonaristas acampados em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, é para substituir a camisa amarela da Seleção Brasileira, que virou um ícone do movimento de extrema direita. Agora, militantes solicitam que os adeptos do ato contra a posse de Lula (PT) na Presidência da República passem a usar camiseta branca ou camuflada. As informações são do portal Metrópoles.





Além de trocar a camisa verde e amarela, a orientação é de que os manifestantes passem a cantar o Hino da Independência e Canção do Expedicionário em vez do Hino Nacional. “Isso é para a mídia não mentir dizendo que somos torcedores da Copa. Não somos torcedores da Copa do Mundo!!!”, diz trecho da imagem que circula nos grupos.

