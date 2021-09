Bolsonaristas se entopem de armas de fogo nos primeiros anos do atual governo

Apoie o 247

247 – "Enquanto o Supremo Tribunal Federal volta a analisar as normas que facilitaram o acesso a armas no governo Jair Bolsonaro, um levantamento mostra que só no primeiro semestre de 2021, cidadãos comuns, além de Caçadores, Atiradores e Colecionadores, os chamados CACs, compraram mais armas do que a soma de todas as adquiridas nos dois anos anteriores à posse do presidente. Os dois grupos incrementaram o arsenal brasileiro em 178.455 novos exemplares", informa a jornalista Aline Ribeiro, em reportagem publicada no Globo.

"O número de armas novas obtidas por cidadãos de janeiro a junho foi de 85.023, um volume 23,6% superior às 68.789 compradas em 2017 e 2018", escreve. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação pelos institutos Igarapé e Sou da Paz.

