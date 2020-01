Bolsonaro foge de entrevista ao ser questionado sobre corrupção na Secom

“Gente, acabou a entrevista”, disse Jair Bolsonaro ao ser questionado sobre as denúncias de corrupção envolvendo o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Fabio Wajngarten, nesta quarta-feira (vídeo) edit

247 - Jair Bolsonaro encerrou abruptamente uma entrevista coletiva nesta quarta-feira 15 ao ser questionado sobre as denúncias de corrupção envolvendo o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Fabio Wajngarten, conforme denúncia da Folha de S.Paulo.

“Gente, acabou a entrevista”, disse Bolsonaro logo após ser questionado sobre a denúncia de que o secretário recebe dinheiro de emissoras de TV e de agências de publicidade contratadas pela própria secretaria, ministérios e estatais do governo federal (confira o vídeo da coletiva ao final da matéria).

A Secom administra as verbas de propagandas do governo e gastou em 2019, primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro, R$ 197 milhões em campanhas publicitárias.

Fabio é sócio da FW Comunicação e Marketing, empresa da qual tem 95% das cotas. Os outros 5% pertenceriam à sua mãe. A FW oferece serviço de controle de concorrência e checking e também faz estudos de mídia.

De acordo com a reportagem, a empresa de Fabio Wajngarten "tem contratos com ao menos cinco empresas que recebem do governo, entre elas a Band e a Record".