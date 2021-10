Bolsonaro abandona entrevista no Pânico da Jovem Pan após baixaria entre apresentadores (vídeo)

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro participava dos programas Jornal da Manhã e Pânico, na estreia do Jovem Pan News, canal de notícias do grupo Jovem Pan, nesta quarta-feira (27), mas em meio a uma discussão entre comentaristas dos programas ele deixou a entrevista.

A discussão foi entre Adrilles Jorge, apoiador de Bolsonaro, e André Marinho, crítico do presidente. “O PT não pode voltar. Então, por favor, responda à pergunta que te fiz, cara. Por quê? Só quer pergunta de bajulador?”, disse Marinho a Bolsonaro.

Adrilles rebateu afirmando que Marinho estava se referindo a ele como bajulador e começou a gritar com o colega. Bolsonaro, então, deixou o local onde dava a entrevista.

Antes, Marinho perguntou a Bolsonaro sobre o esquema de “rachadinhas”. Bolsonaro afirmou que não responderia a provocações.

“Ô, Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu respondo sobre os meus atos, tá ok? Não vou aceitar provocação sua. Não vou aceitar. Não vou aceitar. O teu pai [Paulo Marinho] é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai. Não tem mais conversa contigo”, disse Bolsonaro.

André Marinho é filho do político e empresário Paulo Marinho –suplente do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e desafeto político de Jair Bolsonaro. Em 2018, seu pai foi grande entusiasta da candidatura de Bolsonaro e um dos principais financiadores de sua campanha. Agora, ambos são críticos de Bolsonaro

O Riquinho perguntou a Bolsonaro se rachar o salário dos funcionários deveria dar cadeia. Um candidato a Zé Trovão tomou as dores do presidente. Bolsonaro levantou e foi embora da entrevista.



Esse é o padrão do debate da "nova direita". Pobre Brasil pic.twitter.com/taj8vEwFWf — Christian Lynch (@CECLynch) October 27, 2021

Rinha da direita fascista



Estreia do Pânico na Jovem Klan tem barraco com direito a Bolsonaro sair pistola da live.



Aliás, Bolsonaro não trabalha né? Só faz campanha.pic.twitter.com/4Mm0xh6jIM PUBLICIDADE October 27, 2021

