Bolsonaro acha que ganha no Senado votação sobre controle de verbas, mas teme reação na Câmara

O veto de Bolsonaro a um trecho da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2020 gerou uma crise política com o Legislativo. A acusação do general Heleno de que o Congresso faz "chantagem" com o governo acirrou os ânimos edit

247 - O veto de Jair Bolsonaro a um trecho da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2020 que dava mais poderes aos parlamentares de utilizar verbas do Orçamento, gerou uma crise política entre os poderes Executivo e Legislativo. O pomo da discordia é o controle de R$ 30,1 bilhões.

O governo considera que pode obter uma vitória no Senado na votação sobre o veto nesta terça-feira (3), mas teme reação da Câmara.

A votação sobre o veto poderá jogar ainda mais combustível no incêndio da crise entre os poderes, com novos desdobramentos políticos e institucionais e influenciar as manifestações convocadas por bolsonaristas para 15 de março pedindo o fechamento do Congresso.

As informações são da Folha de S.Paulo