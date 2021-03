Bolsonaro ainda resiste a demitir Ernesto Araújo, pior chanceler que o Brasil já teve

247 - Jair Bolsonaro acha que os parlamentares e entre estes principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, exageraram nas críticas ao seu ministro das Relações Exteriores, cuja demissão é uma exigência unânime dentro da própria base de apoio do governo. Mas Bolsonaro resiste a afastá-lo.

Segundo O Globo, Bolsonaro organizou uma força-tarefa para manter o chanceler de extrema direita no cargo. Ernesto Araújo é considerado o pior chanceler que o Brasil já teve e é severamente criticado por estar prejudicando as relações do Brasil com o mundo, o que se torna mais grave no auge da pandemia, em que o país precisa mais do que nunca da cooperação internacional.

Segundo pessoas próximas de Bolsonaro, ele avalia que já fez muitas concessões e dispensar Ernesto Araújo, logo depois de demitir Eduardo Pazuello da Saúde e tirar Fabio Wajngarten da Secretaria de Comunicação, poderia desagradar seus seguidores de extrema direita, base importante para a campanha da reeleição em 2022.

