Bolsonaro ameaça "convulsão" se Lula ganhar em 2022

247 - Com medo diante do amplo crescimento do ex-presidente Lula (PT) nas pesquisas sobre as eleições de 2022, Jair Bolsonaro afirmou que se o petista ganhar a eleição presidencial, o Brasil viverá uma “convulsão” social, caso o voto não seja auditável. Bolsonaro é defensor do voto impresso.

Em live nas redes sociais, nesta quinta-feira, 17, Bolsonaro comentou a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, contra o voto impresso. O fascista defendeu que o Congresso aprove uma emenda à Constituição para mudar a votação.

"Vamos respeitar o parlamento brasileiro, caso contrário teremos dúvida nas eleições. Podemos ter um problema seríssimo no Brasil, pode um lado ou outro não aceitar, criar uma convulsão no Brasil", disse.

