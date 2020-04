Bolsonaro diz que quarentena não é decisão sua e anuncia matéria-prima da Índia para produção de cloroquina

Em novo pronunciamento em rádio e TV, Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina de modo generalizado no combate à covid-19 e criticou medidas de isolamento. “Muitas medidas restritivas são de responsabilidade dos prefeitos e governadores. O governo federal não foi consultado sobre amplitude e duração”, disse edit

247 - Jair Bolsonaro fez um novo pronunciamento em cadeia de rádio e TV na noite desta quarta-feira, 8.

Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina de modo generalizado no combate à covid-19. Ele anunciou que a Índia fará a distribuição da matéria-prima para a produção do medicamento no Brasil.

Bolsonaro evitou bater de frente com governadores sobre as medidas de restrição social. “Respeito a autonomia dos governadores e prefeitos. Mas muitas medidas restritivas são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre amplitude e duração”, disse Bolsonaro.

"Como afirmou o diretor da OMS, cada país tem suas particularidades. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o pao de cada dida", acrescentou.

