Bolsonaro anuncia senador do PSD como líder do governo e indicado não confirma

247- Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira (20) que o novo líder do governo no Senado será Alexandre Silveira (PSD-MG), que assumirá o mandado com a ida de Antonio Anastasia (PSD-MG) para o Tribunal de Contas da União (TCU).

Durante sua transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro falava sobre uma viagem à ferrovia Norte-Sul quando confirmou o nome de Silveira, que atualmente é diretor de Assuntos Jurídicos do Senado. “A gente vai convidar aí a bancada mineira. Tem que convidar, né? Convidar todo mundo. Convidar o novo líder do governo, que vai assumir agora em fevereiro, o Alexandre Silveira, para ficar com a gente num trecho dessa ferrovia”, afirmou.

Alexandre Silveira confirmou que recebeu o convite, mas não confirmou se aceita a indicação. “Acredito que o convite se deu pela nossa capacidade de diálogo e disposição para discutir os projetos que interessam aos brasileiros, acima de qualquer ideologia ou questão partidária”, escreveu Silveira, no Twitter.

“Mas, como não estou investido do cargo de senador da República, não posso considerar a avaliação da proposta no momento. Meu objetivo é, com responsabilidade e muito trabalho, cumprir um mandato que orgulhe os mineiros e as mineiras, independente de governos ou ideologias”, completou.

