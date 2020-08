Bolsonaro libera R$ 1,9 bi para a vacina de Oxford e alfineta Doria e a vacina chinesa

"O que é mais importante é que junto com esta vacina, diferente daquela outra que um governador acertou com outro país, venha a tecnologia para nós", disse Jair Bolsonaro ao assinar a MP nesta quinta-feira (6) edit

247 - Jair Bolsonaro assinou no final da tarde desta quinta-feira (6) uma Medida Provisória que viabiliza financeiramente, por meio da liberação de R$ 1,9 bilhões, a produção de 100 milhões de doses da vacina para a Covid-19.

A vacina alvo da MP é a desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. A Fiocruz é a responsável pela produção das substâncias no Brasil.

Da quantia total liberada, R$ 1,3 bilhão são destinados para a AstraZeneca, R$ 522,1 milhões para a produção da vacina na Fiocruz e R$ 95,6 milhões para que a Fiocruz tenha a tecnologia de desenvolvimento.

Em seu discurso, Bolsonaro alfinetou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que fechou uma parceria entre o Instituto Butantan e uma empresa farmacêutica chinesa para a produção de outra vacina.

"Talvez dezembro, janeiro, exista a possibilidade da vacina, e daí esse problema estará vencido, poucas semanas depois. O que é mais importante é que junto com esta vacina, diferente daquela outra que um governador acertou com outro país, venha a tecnologia para nós. Temos como dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas, apesar daqueles que teimam em dizer o contrário".

A cerimônia de assinatura da MP ocorreu em Brasília e contou com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e do presidente da comissão externa de deputados que trata da pandemia do novo coronavírus, Luiz Antônio Teixeira Júnior (PP-RJ), além de Bolsonaro.

