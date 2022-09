Bolsonaro ataca Moraes, diz que ministro 'ajuda Lula' e ameaça tumultuar eleições com ajuda das Forças Armadas

"Qualquer seção eleitoral em que for proibida a entrada com camisa verde-amarela, não vai ter eleição naquela seção", declarou edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) fez novos ataques ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quarta-feira (28). Ele acusou o ministro de agir para prejudicá-lo, ao passo que estaria 'ajudando' o ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas de intenções de voto.

“Tudo o que Alexandre de Moraes faz, e não é de hoje, é para me prejudicar e ajudar Lula”, disse, levantando em seguida novas suspeitas - infundadas - sobre o sistema eleitoral: "espero que nada de anormal aconteça".

Bolsonaro ainda ameaçou tumultuar seções eleitorais com ajuda das Forças Armadas. "É interferência demais. Ele está com medo de quê? Estão preocupados em ter um mar de verde e amarelo votando? É isso, TSE? Essas medidas são para proibir isso aí? Eu estou convidando a todos, voluntariamente, a votar com a camisa verde-amarela. O que as Forças Armadas puderem garantir para vocês votarem de verde e amarelo, vai ser garantido. Eu vou determinar às Forças Armadas, que vão participar da segurança: qualquer seção eleitoral em que for proibida a entrada com a camisa verde-amarela, não vai ter eleição naquela seção. Ou estamos na democracia, ou estamos no Estado do Alexandre de Moraes”, afirmou.

O chefe do governo federal se referia à uma discussão sobre a proibição, ou não, do uso de vestes verdes e amarelas nas zonas eleitorais no domingo (2). Centrais sindicais pediram ao TSE que proíba o uso de camisa da Seleção Brasileira por mesários. Cabe esclarecer que o debate se dá apenas em torno das roupas dos mesários. Eleitores poderão votar com a roupa que quiserem.

