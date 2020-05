Bolsonaro, Guedes e empresários vão ao STF pressionar por fim da quarentena

247 - Jair Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes em Brasília a pé nesta quinta-feira (7) para ir ao Supremo Tribunal Federal e reunir-se com o presidente do STF, Dias Toffolli, para pressionar o Supremo pelo fim do isolamento social e das quarentenas determinadas por governadores e prefeitos. Bolsonaro estava acompanhado de 15 empresários e ministros, entre eles Paulo Guedes (Economia).

“A economia pode se desintegrar e de colapsar, os empresários me deram o alerta, não estão segurando mais. Não podemos virar uma Venezuela”, disse Guedes.

Segundo Bolsonaro, "os governadores foram longe demais nas medidas restritivas, autônomos perderam a renda e o desemprego cresce".

"Devemos nos preocupar com vida e com empregos", continuou. "Todos nós viemos aqui [STF] para o Brasil voltar à normalidade", acrescentou.

De acordo com o presidente do STF, "é preciso planejar a retomada da volta da economia e crescimento, o poder executivo precisa chamar os outros poderes e pensar a retomada".

Estes são os empresários que foram pressionar o STF com Bolsonaro e Guedes: José Ricardo Roriz Coelho, da Abiplast (Associação Brasileira da Indústria de Plástico), Fernando Valente Pimentel, da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), José Velloso Dias Cardoso, da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), Paulo Camilo Penna, presidente do Snic (Sindicato Nacional da Indústria do Cimento), Elizabeth de Carvalhaes, da Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), Synesio Batista da Costa, da Abrinq, Haroldo Ferreira, da Abicalçados (Associação Brasileira da Indústria de Calçados), Ciro Marino, da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química), José Jorge do Nascimento Junior, da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos), José Rodrigues Martins, da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), Reginaldo Arcuri, da FarmaBrasil, José Augusto de Castro, da AEB (Associação de Comércio Exterior do Brasil), Marco Polo de Mello Lopes, da Coalizão Indústria, Humberto Barbato, da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) e um representante da Anfavea.

Também acompanharam Bolsonaro os ministros Walter Souza Braga Netto (Casa Civil), e Fernando Azevedo e Silva (Defesa).

