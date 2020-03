Bolsonaro cancela agenda por risco de coronavírus

Jair Bolsonaro cancelou viagem que faria nesta quinta-feira (12) a Mossoró (RN). A assessoria do Planalto confirmou que, em razão do Coronavírus, a recomendação do Ministério da Saúde é de que ele evite eventos com aglomerações de pessoas edit

Agência Saiba Mais - O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) cancelou viagem que faria nesta quinta-feira (12) a Mossoró. A assessoria do Palácio do Planalto confirmou que, em razão do Coronavírus, a recomendação do Ministério da Saúde é de que o presidente evite eventos semelhantes, com aglomerações de pessoas.

Em contato com a agência Saiba Mais, a assessoria de imprensa do deputado federal general Girão (PSL) disse que o parlamentar viria ao Estado no avião presidencial e, como não tem mais voo comercial de Brasília até Mossoró, a participação dele no evento também não está confirmada.

O deputado federal Fábio Faria (PSD) disse no twitter que o evento foi cancelado.

Na comitiva presidência também estariam os ministros Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), Tereza Cristina Dias (Agricultura) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional).

Do trio, apenas Marinho havia confirmado presença, segundo informações do jornal Tribuna do Norte.

Na visita de Jair Bolsonaro a Mossoró estava prevista a entrega de equipamentos de Segurança, além do anúncio de outras ações federais para o Estado.