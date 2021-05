Bolsonaro chama de "canalhas" jornalistas do Estadão que revelaram "Orçamento paralelo"

247 - Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada nesta terça-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou de "canalhas" os jornalistas do jornal Estadão que revelaram o "Orçamento paralelo", esquema de distribuição de recursos que totalizam R$ 3 bilhões destinados a deputados do Centrão para a aquisição tratores e máquinas agrícolas superfaturadas.

"Inventaram que eu tenho um Orçamento secreto agora. Eu tenho um reservatório de leite condensado ali, três milhões de latas. Você pode ver...Isso é sinal de que eles não têm o que falar. O Orçamento foi aprovado, discutido por meses, agora apareceu 3 bilhões? Só os canalhas do Estado de S. Paulo para escrever isso", disse, conforme reportado no Globo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.