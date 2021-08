Bolsonaro chama Fux de "desinformado" e diz que 'nunca jogou' fora da Constituição

O presidente do STF, Luiz Fux, cancelou nesta quinta-feira, com a leitura de uma dura nota, o encontro com chefes dos Três Poderes diante de ataques de Bolsonaro à Corte edit

247 - Em live nesta quinta-feira (5) pelas redes sociais, Jair Bolsonaro respondeu o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, que cancelou a reunião que teria com os chefes dos Três Poderes com uma dura nota contra os ataques de Bolsonaro à Corte.

Bolsonaro negou ter feito ataques ao STF e classificou Fux como "desinformado". "Ele havia me convidado para a reunião. Sem falar comigo, resolveu decidir [cancelar]. [Vou] Deixar bem claro para o ministro Fux: na minha palavra aqui não tem nenhum ataque ao STF. Zero. Se o senhor não tiver alguém para te informar do que eu falo aqui eu lamento, com todo respeito. Ler jornal, que serve apenas para envenenar o povo brasileiro, uma fábrica de fake news, a imprensa brasileira, grande parte dela, é uma fábrica de fake news. E eles me acusam de quê? Do que eles fazem".

O chefe do governo federal também negou "ter jogado fora das quatro linhas da Constituição" Federal e afirmou não ter feito nenhuma ameaça sobre tomar medidas inconstitucionais. "Não tem nenhuma ameaça minha. O que eu estou ameaçando agora é, se a população de São Paulo assim desejar, de acordo com o horário, eu participarei [de ato pelo voto impresso]. A própria nota do senhor ministro [Fux], também fala que 'o Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado Democrática de Direito'. Estado Democrático de Direito é ter eleições limpas, transparentes, confiáveis. Agora, ao 'lado do povo brasileiro', sem qualquer sentido pejorativo, eu convido o senhor ministro a me acompanhar a São Paulo".

