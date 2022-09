Bolsonaro chega a Londres e faz discurso de campanha na sacada da embaixada brasileira

"Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar no Brasil", disse Bolsonaro a apoiadores ao desembarcar em solo britânico edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) aproveitou os primeiros instantes de sua chegada na Inglaterra, neste domingo (18), para fazer campanha eleitoral nas dependências da embaixada brasileira em Londres. Em um discurso improvisado na sacada, ele voltou a atacar o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera a disputa presidencial de acordo com as pesquisas de intenção de voto.

“Esta manifestação por parte de vocês representa o que realmente acontece no Brasil, o momento que temos pela frente, que teremos que decidir o futuro da nossa nação. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar no Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores aqui: verde e amarela”, disse Bolsonaro a um grupo de apoiadores posicionado em frente ao local.

Ele também voltou a minimizar a inação do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19, comparando o Brasil com outros países da América do Sul .





