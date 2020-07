Bolsonaro coloca maiores empresários do país em quarentena por covid-19

A notícia de que Jair Bolsonaro está com Covid-19 levou apreensão aos presidentes das maiores empresas do país. Rubens Ometto (Cosan), Rubens Menin (MRV), Cândido Pinheiro (HapVida), Eugênio Mattar (Localiza), Francisco Gomes (Embraer), Carlos Alberto de Oliveira (Caoa), Carlos Trabuco (Bradesco), Lorival Luz (BRF) e Fernando Queiroz (Minerva Foods) estiveram com o presidente na sexta (3) edit

247 - A doença de Bolsonaro apresentou potencial destrutivo nesta terça-feira, 7. O ex-capitão se reuniu com os maiores empresários do país pouco antes de apresentar teste positivo para a covid-19.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “o presidente da BRF está seguindo protocolos estabelecidos pela companhia para todos os seus funcionários. A empresa afirma que ele não apresenta sintomas e mantém sua rotina normal de trabalho em casa. Rubens Ometto disse que não se aproximou do presidente no encontro e usou máscara. Ele afirma que não sente medo da doença, tem seguido os protocolos e se submete aos testes com frequência. Repetiu a testagem nesta terça-feira (7).”

A matéria ainda relata que “Mattar também passou por teste nesta terça. De acordo com a Localiza, ele está seguindo as medidas de distanciamento social e apresenta um quadro de saúde normal. Sem sintomas, ele manteve sua rotina de trabalho remotamente. Com Cândido Junior, vice-presidente da Hapvida, foi diferente. Ele já havia contraído a Covid-19 no começo da pandemia. Segundo a companhia, ele fez quarentena na época e, depois do encontro com Bolsonaro, não apresenta sintomas gripais.”

