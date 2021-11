Bolsonaro comemora armamento no campo e diz: 'tenho dois fuzis em casa'

Com largo sorriso no rosto, Bolsonaro comemorou a possibilidade de moradores do campo poderem andar com fuzil por suas propriedades edit

247 - Em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira (25), Jair Bolsonaro falou sobre sua política de armamento da população e, com um largo sorriso no rosto, contou ter dois fuzis em casa.

Bolsonaro comemorava o fato de ter conseguido em seu governo o direiro de que moradores do campo possam andar armados por suas terras.

"Imagina você morando no campo desarmado. Ou você estar no campo, ter a posse da arma de fogo, e não poder trabalhar armado. Junto com o parlamento, conseguimos aí a figura da 'posse estendida' da arma de fogo, onde o cara, ou a mulher, pode montar no seu cavalo, entrar em uma viatura e andar armado em toda sua propriedade. E se ele for colecionar ou atirador, pode comprar um fuzil. Que maravilha né? Eu tenho dois em casa", falou.

