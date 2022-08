Bolsonaro comete "erro crasso" ao 'cooptar' Delgatti para sua campanha, diz Luis Costa Pinto

Apoie o 247

247 - O "hacker de Araraquara", Walter Delgatti, responsável por divulgar as conversas de procuradores da Lava Jato com o ex-juiz Sergio Moro em 2019 no Telegram, foi procurado pela equipe de campanha de Jair Bolsonaro (PL) e deve trabalhar na equipe de marketing do fascista.

Delgatti já declarou voto no ex-presidente Lula (PT), mas segundo o jornalista Luís Costa Pinto, o hacker foi "cooptado" pelo PL de Bolsonaro através de Valdemar da Costa Neto e da deputada federal Carla Zambelli.

Nas redes sociais, Pinto diz que "Zambelli e Bolsonaro querem colocar Delgatti na equipe paga pelo PL que fará apuração paralela dos votos, espelhando a apuração do TSE". O jornalista ainda aponta que Delgatti teria agenda em Brasília com Bolsonaro nesta quarta-feira, 10, para fazer os acertos financeiros.

"Ariovaldo Moreira, advogado de Delgatti que o defendeu até aqui de todos os processos impostos contra ele pelo hackeamento das mensagens da 'Força Tarefa da Lava Jato', rompeu com o cliente por discordar da cooptação", informa ainda o jornalista.

Confira abaixo

Leia as publicações no Twitter abaixo:

O PL, por meio de Waldemar Costa Neto e Carla Zambelli, com envolvimento direto de Jair Bolsonaro, cooptou Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, e o convenceu a entrar na equipe de marketing da campanha à reeleição do trágico presidente brasileiro. — Luis Costa Pinto (@LulaCostaPinto) August 10, 2022

