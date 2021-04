Bolsonaro compara Lula e PT a Jesus (vídeo)

Em conversa com apoiadores, Bolsonaro se embolou e virou assunto nas redes sociais edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro parece que se embolou ao tentar criticar o ex-presidente Lula e o PT nesta segunda-feira (19) durante conversa com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada. Após dizer que o Brasil “merece sofrer” se eleger o ex-líder sindical, o presidente comparou Lula a Jesus Cristo.

“Até tem uma passagem bíblica, se não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus, para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT dando bolsa isso, bolsa aquilo? É o ser humano que tá aí. A Bíblia, pelo que eu sei, eu sou cristão, é a caixa-ferramenta do cristão, não é isso?”, disse o presidente a apoiadores.

Bolsonaro chamando Jesus de comunista e comparando ele com o PT é o vídeo que você precisa ver hojepic.twitter.com/SiCEgOD2Ka — Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) April 19, 2021

