Bolsonaro concede novo passaporte diplomático a R.R Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus

O pastor R.R Soares e a esposa são classificados como “religiosos” com a missão de "participar de atividades religiosas no exterior" edit

247 - O líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, pastor R.R Soares e sua esposa, Maria Magdalena Bezerra Ribeiro Soares, foram agraciados pela segunda vez, com um passaporte diplomático para transitar com regalias entre os países que possuem acordo com o Brasil.

A concessão foi assinada pelo ministro de Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, e publicada nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União (DOU).

Na publicação, Soares e a esposa são classificados como “religiosos” com a missão de "participar de atividades religiosas no exterior".

“O passaporte diplomático garante uma série de privilégios, como filas exclusivas em aeroportos e isenção de visto de entrada em países que têm acordo com o Brasil”, diz reportagem do UOL.

"Em junho de 2016, RR Soares e sua esposa também obtiveram o passaporte especial, mas logo depois o documento foi suspenso liminarmente pela Justiça, que considerou que a concessão representava "desvio de finalidade" e "mero privilégio".

