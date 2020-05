Bolsonaro condecora Weintraub e Aras com Ordem de Mérito Naval

Homenagem acontece no momento em que o ministro da Educação, Abraham Weintraub responde a um inquérito aberto pelo STF e após Jair Bolsonaro acenar que o procurador-geral da República poderá ocupar uma vaga na Corte edit

247 - Jair Bolsonaro irá conceder a Ordem do Mérito Naval, no grau de Grande Oficial, considerada uma das maiores honrarias militares do Brasil, ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, e ao procurador-geral da República, Augusto Aras.

Homenagem acontece no momento em que Weintraub responde a um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da PGR, por ataques feitos à China nas redes sociais. Weintraub também prestará depoimento à Polícia Federal por conta dos ataques feitos à Corte na reunião ministerial do dia 22 de abril.

Aras, que é responsável por investigar Weintraub em um inquérito no STF, receberá a comenda após Bolsonaro afirmar, em uma transmissão ao vivo pela internet nesta quinta-feira (28), que poderá indica-lo para ocupar uma cadeira na Corte. "Se aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém ali (no Supremo) desapareça, para o Supremo, o nome de Augusto Aras entra fortemente", disse Bolsonaro.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, os ministros do Turismo e da Secretaria de Governo, Marcelo Álvaro Antônio e Jorge Oliveira, respectivamente, também serão condecorados por Bolsonaro.

A Ordem de Mérito Naval foi criada por Getúlio Vargas em 1934 com o objetivo de homenagear militares da Marinha e, em caráter excepcional, corporações militares, instituições civis e personalidades civis e militares que tenham prestados serviços considerados relevantes à instituição.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.