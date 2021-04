Bolsonaro culpa Lula por problemas do governo, diz ministro

Ministro, que não foi identificado, afirmou que Jair Bolsonaro acredita que o ex-presidente Lula está por trás da CPI da Covid e até mesmo de decisões individuais de ministros do STF edit

247 - Um ministro do governo Jair Bolsonaro disse que o ex-capitão está convencido de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o responsável pelos problemas enfrentados pelo governo.

De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, o ministro, que não foi identificado, afirmou que Bolsonaro está convencido de que Lula está por trás da CPI da Covid, que investiga a atuação federal no enfrentamento à Covid-19, e até mesmo de decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que barram seus decretos e ordenam despesas.

“Lula está articulando muito. Está visível. Quer sufocar o governo agora. Só que o PR é paraquedista. Quanto mais turbulência, melhor”, teria dito o ministro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.