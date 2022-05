Bolsonaro dá medalha de honra ao bilionário Elon Musk 'por serviços prestados ao Brasil'

Apoie o 247

247 - O bilionário sul-africano Elon Musk, homem mais rico do mundo que desembarcou no Brasil nesta sexta-feira (20), recebeu das mãos de Jair Bolsonaro e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, uma medalha de honra por “serviços prestados ao Brasil”. Musk veio ao Brasil para tratar da conectividade de rurais na Amazônia e, também, do monitoramento ambiental da Região que possui as maiores riquezas minerais do planeta, alvo de interesse do empresário.

Mais cedo, Bolsonaro já havia elogiado o bilionário por sua intenção de comprar o Twitter em uma transação avaliada em US$ 44 bilhões. Na ocasião, o mandatário brasileiro qualificou o empresário como “mito da liberdade”. Assim como Bolsonaro, o bilionário, ligado à direita, defende uma desregulamentação das regras de controle do aplicativo para conter a disseminação de fake news.

"O exemplo que ele nos deu há poucos dias, quando se anunciou a compra do Twitter, para nós aqui foi como um sopro de esperança. O mundo todo passa por pessoas que têm vontade de roubar essa liberdade de nós", disse o chefe do Executivo durante o encontro com Musk em um hotel em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

