Bolsonaro debocha de sintoma das vítimas do covid-19 e diz que vírus é igual chuva: "pode molhar ou afogar"

247 - Jair Bolsonaro voltou a tratar sobre a pandemia com analogias que minimizam e debocham dos efeitos do vírus. Nesta quarta-feira (1º), ele disse que o coronavírus é igual chuva.

“Às vezes você vai se molhar. Às vezes vai virar afogamento”, disse Bolsonaro em entrevista ao apresentador Datena, da Band. Um dos relatos das vítimas contaminadas pelo covid-19 é de que a sensação de falta de ar é a mesma de um afogamento.

Depois de vários dias insuflando a campanha contra o isolamento e incentivando os brasileiros a saírem de casa e retomarem a rotina, Bolsonaro disse hoje que a mídia está exagerando sobre a gravidade, gerando uma onda de pânico sem necessidade.

“Nós sabemos que pouco mais de 70% da população tá apavorada. Houve uma superexposição da mídia e o pessoal ficou preocupado. Às vezes tem muita coisa no mundo que mata mais das consequências do pânico do que do mal em si”, declarou.

