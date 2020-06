Bolsonaro decide turbinar bolsa-família para trocar de base de apoio

247 - O Renda Brasil poderá chegar aos R$ 70 bilhões por ano, mais do que o dobro pago atualmente pelo Bolsa Família, de R$ 32 bilhões. Para isso, serão fundidos vários programas, como o abono salarial, o seguro-defeso, o farmácia popular e a desoneração da cesta básica.

Segundo fontes do Planalto, a pressa de Bolsonaro é grande. Ele quer que o Renda Brasil já esteja em funcionamento, no máximo, em novembro, logo depois do pagamento de mais três parcelas do auxílio emergencial (de R$ 500, R$ 400 e R$ 300).

Bolsonaro parte da constatação de que apesar da péssima imagem que cultivou ao tratar a pandemia da Covid-19 com desleixo e da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do seu filho Flávio, sua popularidade cresceu entre a população de mais baixa renda devido ao auxílio emergencial.

O governo está apostando suas fichas no Centrão para aprovar o Renda Brasil no Congresso Nacional, informa o Blog do Vicente, no Correio Braziliense.



