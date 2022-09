Bolsonaro defende privatização da Petrobrás: 'Existe essa vontade', declarou

Apoie o 247

Sputnik - Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (26), ser favorável à privatização da Petrobrás, apesar de reconhecer que há dificuldades em concretizar a medida.

Durante sabatina na TV Record, Bolsonaro defendeu o plano de privatizações de seu governo, que concretizou a desestatização da Eletrobras, e disse que tem vontade de fazer o mesmo com a Petrobras.

"Quando você privatiza alguma coisa, a vantagem é que quem for te suceder não vai fazer o uso político daquela empresa. A vontade em privatizar, de minha parte, existe essa vontade e existe por parte da população brasileira", declarou Bolsonaro.

"Mas nós sabemos da dificuldade de privatizar uma Petrobras e a nossa missão principal é sanear suas dívidas, evitamos o loteamento político da empresa", completou.

O ocupante do Palácio do Planalto criticou as gestões do PT e acusou os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff de ter utilizado a estatal para "botar apadrinhados e corruptos lá dentro". "Essas pessoas afundaram a Petrobras, quase quebraram a Petrobrás", criticou.

Em discurso feito no domingo (25), durante ato no Rio de Janeiro, Lula classificou a proposta de privatização da estatal como "estupidez". "Vamos parar com essa estupidez de querer privatizar a Petrobras. Vamos parar com essa estupidez", afirmou.

O ex-presidente chegou a vestir um jaleco dos petroleiros após discursar no evento, reforçando seu apoio à estatal.

