Bolsonaro deixou apenas R$ 500 por cidade para prevenção a desastres naturais

Membro do grupo de trabalho de Cidades do gabinete de transição do governo Lula (PT), Boulos destacou "a irresponsabilidade do atual governo em relação ao orçamento de 2023"

247 - O grupo de trabalho de Cidades do gabinete de transição do governo Lula (PT) informou nesta quarta-feira (7) que o governo Jair Bolsonaro (PL) deixou no orçamento para 2023 apenas R$ 500 para cada cidade aplicar em medidas de prevenção a desastres naturais.

"Quero destacar a irresponsabilidade do atual governo em relação ao orçamento de 2023. O Bolsonaro fez do Brasil um cemitério de obras paradas", afirmou o deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP), um dos integrantes do grupo.

De acordo com o Metrópoles, o grupo ainda disse que o dinheiro deixado por Bolsonaro para a volta da construção das 972 unidades do Minha Casa Minha Vida paradas cobre apenas 5% do necessário.

"Além disso, conforme a transição, é necessário R$ 1,6 bilhão para manter as obras de moradia pública, mas foram destinados apenas R$ 82 milhões. O valor não seria suficiente sequer para cobrir o mês de janeiro", diz a reportagem.

“Nós temos um orçamento fictício para 2023. A PEC do Bolsa Família é essencial para que não se tenha perda de dinheiro público em obras que já receberam investimento”, acrescentou Boulos.

