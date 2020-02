Bolsonaro deve demitir Osmar Terra e transferir Onyx para o Ministério da Cidadania

Em mais uma crise interna no governo, Jair Bolsonaro deve demitir o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e entregar a pasta a Onyx Lorenzoni. edit

247 - Com atuação questionada e em rota de colisão com a equipe econômica desde o ano passado por divergências na formulação de mudanças no programa Bolsa Família, Osmar Terra deverá ser demitido.

O programa Bolsa Família tem enfrentado problemas, com uma longa fila de espera de cerca de 500 mil famílias.

Osmar Terra acumulou desgaste também com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Segundo O Globo, Bolsonaro manterá Onyx Lorenzoni em seu governo, mas não mais na Casa Civil. Ele poderá ser realocado no Ministério da Cidadania após a saída de Osmar Terra.