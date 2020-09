Bolsonaro divulga estudo que não prova eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19 para defender o medicamento

247 - Jair Bolsonaro divulgou nesta segunda-feira (28) pelo Twitter um estudo que, segundo ele, mostra que "o uso da hidroxicloroquina não causa arritmia" cardíaca.

"Milhares de vidas poderiam ter sido salvas caso a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada", escreveu Bolsonaro, sem citar que o estudo, porém, não fala sobre uma possível eficácia do medicamento contra a Covid-19.

O levantamento, liderado pelo pesquisador Alessio Gasperetti, do Centro Cardiológico Monzino, em Milão, alerta claramente: "este estudo não foi alimentado nem planejado para avaliar a eficácia clínica da hidroxicloroquina e, portanto, será interpretado de acordo”.

A hidroxicloroquina não tem, até o momento, eficácia científica comprovada contra o coronavírus.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.