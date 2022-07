Bolsonaro diz que assassinato cometido por bolsonarista foi "briga" e resgata fake news sobre Adélio

Apoie o 247

ICL

Reuters - Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro minimizou o assassinato de um petista por um de seus apoiadores, neste final de semana, que afirmou ter sido "uma briga entre duas pessoas".

"Vocês viram o que aconteceu ontem, briga de duas pessoas, lá em Foz do Iguaçu, 'bolsonarista', não sei que lá. Agora, ninguém fala que o Adélio é filiado ao PSOL", disse o presidente no Palácio da Alvorada, durante conversa com apoiadores transmitida em suas redes sociais.

>>> Documentário mostra que Adélio era do PSD e que passou a atacar Bolsonaro depois de encontro com Carlos em clube de tiro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro durante a eleição de 2018, foi filiado ao PSOL em 2014, mas já não era mais integrante do partido na época em que cometeu o crime. Bispo foi considerado pela Justiça como portador de problemas mentais e uma investigação da Polícia Federal não apontou motivação política para o crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na noite de domingo, Bolsonaro divulgou em suas redes sociais uma primeira manifestação sobre o ataque em Foz do Iguaçu. Repetiu publicação publicada em 2018, quando um petista foi morto em Salvador por outro de seus apoiadores, em que dizia não querer apoio de pessoas que cometiam violência, ao mesmo tempo em que acusava a esquerda de ser responsável pelas mortes.

Bolsonaro faz frequentemente ataques à esquerda e ao PT e, durante evento de campanha no Acre em 2018, defendeu "metralhar a petralhada" no Estado. Ele também ofende com frequência adversários políticos e, na conversa com apoiadores, referiu-se a eles como "esquerdalha podre".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No sábado à noite, o policial penal Jorge Guaranho invadiu a festa de aniversário do guarda municipal Marcelo Arruda --que tinha como tema o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva-- gritando "aqui é Bolsonaro", "mito", e deu dois tiros em Arruda, que era militante do PT em Foz do Iguaçu (PR). Antes de morrer, o petista conseguiu revidar também com tiros, atingindo Guaranho, que está internado em um hospital da cidade em consequência dos disparos.

Na conversa com apoiadores, Bolsonaro voltou ainda a atacar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e as urnas eletrônicas, e disse que o "inimigo" está na Praça dos Três Poderes.

"O mais difícil é que o inimigo não é externo, está aqui dentro, ali naquele local chamado Praça dos Três Poderes", disse, seguido de ataques pessoais ao ministro Edson Fachin, atual presidente do TSE, e aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes - ex e futuro presidentes do órgão, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE