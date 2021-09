Bolsonaro diz que Barroso não convence ninguém sobre urna eletrônica

Declaração foi feita horas após nota de recuo em que diz que vai respeitar as instituições edit

247 - Horas depois de assinar e publicar nesta quinta-feira (9) uma carta sinalizando que recua de ameaças golpistas e que respeita as instituições, Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso nas eleições, mudança já rejeitada pela Câmara dos Deputados.

Ele ainda disse que "palavras bonitas" do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, não convencem ninguém.

"Palavras bonitas, que sei que o ministro Barroso tem, dada a sua formação de jurista, diferente da minha, que tem palavrão de vez em quando, mas não convence ninguém", disse Bolsonaro nesta quinta-feira (9) em transmissão nas redes sociais, destaca reportagem da Folha de S. Paulo.

O presidente do TSE e ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, em pronunciamento na manhã de quinta, chamou Bolsonaro de farsante por investidas contra as urnas eletrônicas.

