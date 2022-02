Bolsonaro diz que Brasil vive sob ditadura e que "vai acontecer algo" nos próximos dias "que vai nos salvar"

Bolsonaro não detalhou do que estava tratando. Declaração acende alerta para novos atentados contra a democracia edit

247 - Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (10), Jair Bolsonaro (PL) falou que o Brasil vive sob uma "ditadura que vem pelas canetas" e afirmou que "vai acontecer algo" nos próximos dias "que vai nos salvar".

Ele não detalhou do que estava tratando. A declaração acende um alerta para possíveis novas tentativas de Bolsonaro de atentar contra a democracia. "Qual é a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, em Cuba, Venezuela e outros países, e uma ditadura que vem pelas canetas? Qual é a diferença? Nenhuma. Então, vocês sabem o que aconteceu no Brasil. Acredito em Deus. Nos próximos dias, vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil".

A menção a uma suposta 'ditadura nas canetas' pode fazer referência ao Supremo Tribunal Federal (STF), visto que em outras ocasiões o chefe do governo federal já criticou 'canetadas' de ministros da corte.

