Bolsonaro diz que EUA, França, Canadá e Reino Unido 'fustigam o Brasil' por causa da Amazônia

247 - Jair Bolsonaro afirmou que os líderes dos Estados Unidos, Joe Biden, do Canadá, Justin Trudeau, da França, Emmanuel Macron, e do Reino Unido, Boris Johnson, estão "o tempo todo fustigando" o Brasil por causa da Amazônia. "Macron, Biden, Trudeau, Boris, entre outros, estão o tempo todo nos fustigando, [dizendo] que nós não sabemos tratar da Amazônia”, disse Bolsonaro em entrevista a um canal da internet, segundo a Folha de S. Paulo.

Ainda segundo ele, as críticas ao Brasil possuem o objetivo de relegar o país para um “segundo plano” no mercado de commodities. "Nós temos aqui commodities, especialmente no campo. E concorremos com alguns países importantes. Obviamente os países têm interesse em nos deixar no segundo plano, porque quanto menos mercadoria no mercado o deles é mais valorizado. França, Estados Unidos, um pouco da Austrália, que não tem grande poder de influência e não trabalha contra a gente", disse.

Bolsonaro já criticou os líderes dos Estados Unidos e da França em outras ocasiões por causa de questões ambientais ligadas ao desmatamento da Amazônia.

