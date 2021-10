Apoie o 247

Metrópoles, com 247 - Passando o feriado no litoral paulista, presidente Jair Bolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do Santos por não estar vacinado. “Por que isso? Eu tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina”, questionou em tom de indignação.

A informação foi revelada por Bolsonaro em diálogo com apoiadores enquanto falava contra o passaporte da vacina contra a Covid-19, que busca restringir o acesso a determinados locais de pessoas não imunizadas.

Passando o feriado no litoral paulista, presidente @jairbolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do @SantosFC por não estar vacinado.



"Por que isso?", questionou em tom de indignação. pic.twitter.com/VcJ9t5qGTU

