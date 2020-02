Bolsonaro diz que Globo o culpa pelos tiros em Cid Gomes

"A Globo bota a culpa em Jair Bolsonaro pelos tiros em Cid Gomes", escreveu ele no Twitter, anexando um trecho do programa da Globonews em que a jornalista Eliane Cantanhêde comenta o caso de Cid Gomes (PDT-CE) e cita a política de "empoderamento" da polícia por Jair Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro disse em sua página nas redes sociais, que a Globo publicou um trecho do programa Em Pauta, da Globonews, no Twitter, e na legenda disse que a Bolsonaro diz que Globo o culpa pelos tiros contra o senador Cid Gomes.

"A Globo bota a culpa em Jair Bolsonaro pelos tiros em Cid Gomes", escreveu no Twitter. No programa, a jornalista Eliane Cantanhêde comenta o caso de Cid Gomes (PDT-CE), que foi baleado na última quarta-feira (19), quando tentou entrar em um quartel em que policiais militares estavam amotinados, em Sobral, no interior do Ceará. Segundo ela, os tiros que atingiram Cid "foram tiros para matar".

"Os tiros foram no peito, do lado esquerdo, muito próximos do coração, ou seja, os tiros não foram na mão, na perna, para dar um susto. Não. Foram tiros para matar. A pessoa que atirou mirou na altura do coração", explicou.

Cantanhêde segue o comentário fazendo uma análise da conjuntura política atual e fala do que classifica como "política com beligerância", que ela diz ser praticada por Cid e Ciro Gomes. Ela cita Bolsonaro dizendo que, toda hora, a população vê ele "empoderando" a polícia.

"O Cid Gomes e o irmão dele, Ciro Gomes, fazem política na base da beligerância, da briga, do confronto, da personalidade política dos irmãos Gomes, no Ceará. Do outro lado, você tem o presidente Jair Bolsonaro empoderando as polícias toda hora. Você vê que tem confronto policial, o presidente elogia a polícia e não dá uma palavra sobre as vítimas da polícia", comentou.

A parti de desse comentário, bolsonaro concluiu que a Globo o culpa.