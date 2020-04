Bolsonaro diz que "não é hora de derrubar presidente". Os brasileiros discordam

Da Revista Fórum – Jair Bolsonaro falou pela primeira vez, nesta quarta-feira (8), sobre os panelaços que vêm sendo promovidos há mais de 20 dias, diariamente, contra ele.

Em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, do Brasil Urgente, da Band, demonstrou que vem sentindo a pressão das manifestações contra o seu governo. Ele ainda deu uma senha, de maneira indireta, para que seus apoiadores promovam panelaços contra a rede Globo que, de acordo com ele, vem estimulando as mobilizações pela sua retirada do poder.

“Sempre vai ter gente que não gosta de mim. Se, porventura, alguém promover um panelaço contra uma emissora de televisão que tá todo dia me criticando, vai fazer um barulho enorme… Se eles continuarem estimulando isso.. Não é hora de derrubar presidente”, disparou.

Panelaço Zona Sul, Bairro da Saúde/SP. Aqui o povo Não quer ouvir ele falar!. pic.twitter.com/EMN7K9OMQx — Tânia Battista (@2109TaniaS) April 8, 2020

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso