Bolsonaro diz que Pazuello "é um tremendo de um gestor" e que crise em Manaus não é problema do governo federal

Jair Bolsonaro saiu em defesa do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e afirmou que o militar - investigado por omissão no combate à Covid-19 - faz um trabalho excepcional". Ainda segundo ele, "não é competência nossa e nem atribuição" levar oxigênio para os hospitais do Amazonas edit

247 - Jair Bolsonaro saiu em defesa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que vem sendo duramente criticado e investigado pela maneira como vem enfrentando a pandemia de Covid-19 e pela crise da falta de oxigênio hospitalar que levou à morte por sufocamento diversos pacientes internados nos hospitais do Amazonas. “O trabalho é excepcional do Pazuello, é um tremendo de um gestor”, disse Bolsonaro neste sábado (30), de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

“Nós, no Amazonas, mandamos R$ 9 bilhões pra lá. Não é competência nossa e nem atribuição levar o oxigênio pra lá, damos os meios”, completou. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal abriu um inquérito, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, para apurar a suspeita de omissão no enfretamento da pandemia por parte de Pazuello

No despacho, Lewandowski determina que Pazuello preste depoimento à PF no praz de cinco dias após ser intimado e que a investigação seja concluída em dois meses.

“Pequenos partidos de esquerda procuram o supremo para tudo. Agora, pode investigar o Pazuello, não tem problema nenhum. Não há omissão. Ele trabalha de domingo a domingo, vira a noite. Duvido que, com outra pessoa, teria tido a resposta que ele está dando. Ele faz tudo o que é possível. Agora, Agora numa investigação como essa, nós não temos nada a temer”, afirmou Bolsonaro.

O conhecimento liberta. Saiba mais