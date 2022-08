Bolsonaro diz que pode ser preso se perder eleições

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro afirma ter certeza de que será alvo de inquéritos que podem levá-lo à prisão caso perca as eleições. Ele acredita que seus filhos também poderão ser presos depois que ele deixar a Presidência da República.

Bolsonaro tem manifestado esse medo a diversos interlocutores em Brasília, inclusive de seu próprio governo, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Bolsonaro está cada vez mais inquieto com essa possibilidade, na medida em que as pesquisas evidenciam que ele provavelmente será derrotado nas eleições de outubro. De acordo com alguns interlocutores, ele fica "transtornado" em alguns momentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.