Bolsonaro diz que recebeu três convites para se filiar a partidos e que pode voltar ao PSL

Sem conseguir tirar assinaturas suficientes para oficializar junto à Justiça Eleitoral seu partido Aliança pelo Brasil, Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que recebeu três convites para se filiar a outros partidos e admitiu voltar a conversar com o PSL, pelo qual se elegeu em 2018

247 - Jair Bolsonaro informou durante transmissão ao vivo pelas redes sociais que recebeu propostas de filiação de três partidos, sendo um deles o PTB, presidido pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson.

Bolsonaro admitiu voltar a conversar com o PSL, pela qual ele se elegeu em 2018 e do qual se desfiliou em novembro do ano passado.

Até agora, Bolsonaro fracassou na coleta de assinaturas para oficializar o seu partido, o Aliança pelo Brasil. Até o fim de julho, no entanto, seus apoiadores só haviam conseguido juntar 3% das mais de 490 mil assinaturas necessárias.

Bolsonaro afirmou ainda que alguns integrantes do PSL, comndado por Luciano Bivar, teriam feito sinalização por uma reconciliação, informa O Estado de S.Paulo.



