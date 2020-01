Bolsonaro diz que turista "vai ser escalpelado" em Noronha e chefe do conselho da ilha rebate

247 - Durante transmissão ao vivo pelo Facebook, Jair Bolsonaro fez um verdadeira campanha contra o turismo ao afirmar que é preciso pensar "bem antes de ir a Fernando de Noronha".

"Você vai ser escalpelado em Fernando de Noronha. Vão tirar o teu escalpo em Fernando de Noronha. Toma cuidado, liga antes. É 200 'merreis' para ir na praia, 200 reais para ir na praia. Não pode isso, não pode aquilo. É multa para tudo que é lado. Virou um paraíso para o pessoal que resolveu tomar para si Fernando de Noronha", disse Bolsonaro.

A taxa citada por Bolsonaro é cobrada a turistas estrangeiros para ter acesso ao Parque Nacional Marinho, sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio). Ela dá direito de visitar o local por dez dias. Para turistas brasileiros, o valor é de R$ 111.

A chefe do Conselho de Turismo (Contur) da ilha, Dora Martins, rebateu Bolsonaro e disse que ele precisa "conhecer a realidade da ilha".

"Acredito que o presidente e os ministros precisam conhecer a realidade da ilha, tendo em vista que a realidade não é completamente essa [que eles acreditam]. Estamos na tentativa de conseguir chegar até essas autoridades ou que eles venham conversar com o trade [turístico] de Noronha [para entender a situação]”, disse a presidente do Contur.

Bolsonaro disse que falou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para, no momento em que for renovar concessões, acabar com o que chamou de "brincadeira”. “Dá vontade de entrar com uma voadora lá na ilha. mas a gente não pode fazer isso aí, vai honrar os compromissos feitos pela Dilma lá em 2012”, disse.