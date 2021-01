Bolsonaro diz que usará recursos de delações para desenvolver vacina

Em sua live semanal nas redes sociais, Jair Bolsonaro disse que conversará com o AGU José Levi para tratar do destino de cerca de R$ 500 milhões provenientes de delações edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (28), durante a live semanal nas redes sociais, que vai usar recursos que foram recuperados por meio de delações premiadas no passado para investir no desenvolvimento de uma vacina brasileira contra a Covid-19.

Essa vacina, segundo ele, é de conhecimento do ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Segundo o presidente, nos próximos dias ele conversará com o advogado-geral da União, José Levi, para tratar do destino de cerca de R$ 500 milhões provenientes de delações.

“Vou conversar com o ministro Levi, da AGU, e tratar de recurso de pessoas que fazem delações. São traquinagens do passado”, disse o presidente.

