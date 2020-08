Bolsonaro é "contra a educação", afirma ex-ministro Janine Ribeiro

O ex-ministro da Educação do governo Dilma, Janine Ribeiro, afirma que o governo Jair Bolsonaro "não dá a mínima para a educação: eu diria até que é contra a educação" edit

247 - O ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou que o governo Jair Bolsonaro "não dá a mínima para a educação".

"Eu diria até que é contra a educação", reforçou Janine em entrevista ao UOL.

Para ele, a aprovação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), na Câmara dos Deputados, apedar da pressão do governo para cortar as verbas, é uma demonstração de que a atuação de uma sociedade civil forte e articulada pode servir como uma espécie de vacina às ações ddo governo.

"Dado o atual governo federal, os efeitos da pandemia na educação são uma tragédia", classificou o ex-ministro, que defendeu não ser uma "medida minimamente sensata" a volta às aulas, neste momento.

Segundo Janine, o governo Bolsonaro foi eleito sem uma plataforma de educação, em contraste com as gestões anteriores.

"Desde Itamar Franco [1992-1995], o Brasil foi testando políticas de inclusão social importantes. Com Itamar, Fernando Henrique Cardoso... e com o PT isso tomou uma grande escala", disse. "O problema é que esse governo é contra isso: não quer esse tipo de inclusão, e infelizmente vários governos estaduais eleitos na cola dele compartilham essas convicções."

