"Bolsonaro é um traidor, que destruiu a direita e o conservadorismo", diz o general Santos Cruz

247 – O general Carlos Alberto Santos Cruz concedeu sua mais dura entrevista sobre Jair Bolsonaro, publicada na revista Istoé deste fim de semana. "Bolsonaro destruiu a direita e o conservadorismo. É um traidor", disse ele ao jornalista Ricardo Chapola, acrescentando que ele "sempre foi um covarde".

Santos Cruz também criticou as milícias digitais comandadas por Carlos Bolsonaro. "Uma verdadeira gangue virtual, composta também por pessoas extremistas, que gostam desse populismo barato que Bolsonaro faz". O general falou sobre a covardia de Bolsonaro ao mencionar a tentativa de um golpe, em 7 de setembro do ano passado, em que ele ameaçou e depois recuou.

Sobre a impopularidade de Bolsonaro, ele apontou as razões. "As pessoas estão se conscientizando do despreparo de Bolsonaro para a função, marcado pelo populismo e pela vigarice política", disse. O general também afirmou que Bolsonaro prejudica a imagem das Forças Armadas.

