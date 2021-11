Bolsonaro elogia o centrão, tenta justificar acordo com Valdemar Costa Neto e ataca o PT

O ocupante do Palácio do Planalto disse que conversas com Valdemar Costa Neto foram “de alto nível” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro voltou a dar explicações tentando justificar sua aliança com o centrão, agrupamento de direita que baseia seus acordos em fisiologismo, negociando verbas e cargos.

Suas declarações foram dadas durante entrevista ao programa Diálogo com Lacombe (RedeTV!) nesta quinta-feira (25), informa a Folha de S.Paulo.

Bolsonaro fez campanha eleitoral em 2018 atacando o centrão, tido como antro de ladrões por ele e seus auxiliares mais diretos, entre eles o general Augusto Heleno, que em seu governo ocupa o cargo de chefe do Gabinete Institucional. Agora, Bolsonaro diz que centrão "é um nome pejorativo que deram".

PUBLICIDADE

Durante a entrevista, Bolsonaro tentou apresentar os entendimentos com o cacique do PL Valdemar Costa Neto como conversas de "alto nível". Nos próximos dias, Bolsonaro deve se filiar ao PL.

Com receio de que o ex-presidente Lula vença as eleições presidenciais de 2022, Bolsonaro atacou o PT: "Com o PT de volta, todo mundo vai perder. Não tem como fazer milagre na economia e vão voltar para aparelhar tudo no país, para nunca mais sair do poder".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE